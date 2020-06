AMLO y la mañanera del 14 de mayo: "Vamos a intensificar el plan de austeridad"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este jueves 14 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó anunciado un convenio con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para ayudar al personal médico que lucha contra el coronavirus (Covid-19) en las instituciones de salud pública del país.

Además, dijo que la polémica por el decreto que permite a las fuerzas armadas realizar acciones de seguridad pública fue algo que se aprobó con la creación de la Guardia Nacional.

El presidente afirmó que aunque se le critique de pretender militarizar al país, dijo que al interior de las fuerzas armadas viven un cambio que vela por los derechos humanos, por lo que son necesarias su disciplina y entrega para hacer frente a la violencia.

Por eso aunque me critiquen de que quiero mitilzarizar al país, voy a seguir insistiendo en que nos deben ayudar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos.