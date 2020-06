AMLO en problema con gobernadores; se rebelan contra la 'nueva normalidad'

Ciudad de México.- Luego de que la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador delineara las medidas de la 'nueva normalidad' del país, al hablar sobre la reactivación de las actividades productivas, los gobernadores de Puebla y de Chihuahua, se opusieron a estas medidas.

Por su parte, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, advirtió que no cargará con la responsabilidad si este 1 de junio, al reabrirse el esquema productivo en Puebla, con la industria automotriz, se presenta un brote de contagio de coronavirus.

Que no se me diga que yo puedo tomar decisiones cuando ya todo está preparado para que el primero de junio todo se vuelque, ¿de acuerdo? Nada más. Y yo respeto todo y me alineo y tengo perfectamente claro qué significa todo el regreso a la nueva normalidad y lo apoyo, pero dejaré perfectamente claro de dónde vinieron las definiciones”.