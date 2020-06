AMLO y la mañanera del 20 de mayo: "Buscamos la protección de las mujeres"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este miércoles 20 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició cediendo la palabra al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para dar el informe mensual referente a la seguridad.

Ahí, Durazo señaló que en homicidios dolosos y feminicidios ha habido una leve reducción, conservado la línea de contención.

Sobre el robo de hidrocarburos expresó que ha supuesto ahorros por 84 mil 339 millones 270 mil 576, en el periodo del 21 de diciembre de 2018 al 12 de mayo de 2020.

Asimismo, hizo un llamado para que quienes trabajan en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus (Covid-19) eviten la privatización de ésta, pues debe ponerse a disposición de todos.

Por otro lado, manifestó que dará el banderazo a las obras del Tren Maya de manera virtual, durante una de las conferencias matutinas.

Me gustaría ir a dar el banderazo al Tren Maya el 30 o 31, va a depender de lo que me recomienden los médicos. Si no se puede, lo hago por teleconferencia, damos un banderazo desde Palacio en una mañanera para que inicien los trabajo, siempre y cuando también tengan autorización las empresas, del reinicio de actividades".

Nada de empresas constructoras irresponsables, así como no hay Gobierno federal corrupto, así como no se pide moche para entregar obras, como no hay influyentismo, así como hay piso parejo, como no hay soborno, igual las empresas; nada de que vamos a dejar las obras inconclusas".