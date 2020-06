AMLO y la mañanera del 10 de junio: "Hemos tocado fondo con la crisis"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este miércoles 10 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó haciendo referencia al Halconazo; la represión violenta de estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1970.

No a la represión, ni a estudiantes ni a ningún ciudadano. No a las desapariciones forzadas, no a las masacres, no a la violencia".

Entre otras cosas, el presidente manifestó que quien no forme parte del Bloque Amplio Opositor (BOA) "no afecta nada" y no tiene de qué preocuparse; dijo que difundió los documentos porque la política es un asunto de todos.

La política es asunto de todos, tengo que estar informando a la gente constantemente, y es conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano".

Por otra parte, López Obrador mostró los indicadores económicos y aseguró que confía en la recuperación: "En cuanto a recaudación todavía estamos en términos cuantitativos arriba de lo que se recaudó el año pasado. En ingreso tributarios tenemos alrededor de 50 mil millones de pesos adicionales y el total de ingresos 35 mil millones".

Estamos tocando fondo con la crisis, sin embargo, con la recaudación de impuestos, en el ISR, tenemos 1.3 por ciento de aumento. Y en IVA tenemos un aumento del 0.5 por ciento".

En cuanto a el peso, poco a poco se ha ido recuperando nuestra moneda, ya sabemos, estábamos en el primer lugar entre las monedas del mudo que más se habían apreciado hasta febrero".

Además, pidió ir retomando las actividades gradualmente y con seguridad, al igual que la minería, la industria automotriz y la construcción.

Y añadió: "No podemos quedarnos solo en nuestras casas, si no tenemos necesidad pues quedarnos, la población mayor, los adultos mayores, ancianos respetables, cuidarlos, ahí sí cuidarlos como ha venido sucediendo; quienes padecen de enfermedades crónicas a cuidarse".

Entre otros temas, el mandatario dijo que hay presiones políticas para que México suspenda el agua que desde hace 80 años suministra a Estados Unidos, negó que esto suceda porque es un convenio suscrito, y que las presiones son de parte de quienes buscan un cargo público.

Por último, AMLO rechazó posicionarse sobre los disturbios en Estados Unidos a causa de la muerte de George Floyd, sin embargo, manifestó que está en contra del racismo.

Estamos en contra del clasismo, del racismo, de la xenofobia de la discriminación donde quiera que se presente".

