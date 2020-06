AMLO se deslinda de la corrupción: "No tengo relaciones de complicidad, el pueblo es mi amo"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno está combatiendo a la corrupción tal y como se lo prometió al pueblo de México.

A pregunta expresa de cómo afecta a su proyecto investigaciones como las que enfrenta el primer círculo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el mandatario aseguró que no hay ninguna afectación ya que no existe impunidad.

No afecta porque no hay impunidad ni ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción, no soy tapadera, sea quien sea. Si se comete un acto de corrupción, tiene que ser castigado. La gente nos apoyó para que desterráramos la corrupción de México y no le vamos a fallar a la gente y eso es lo que más daña. No es una pandemia, es la peste, es lo más funesto que puede haber, la corrupción”, aseguró.