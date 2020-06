AMLO y la mañanera del 16 de junio: "No vamos a permitir el fraude electoral"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este martes 16 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó desde Tlaxcala,donde agradeció la disposición del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para trabajar en conjunto con la federación.

Sobre las manifestaciones que se han realizado, el presidente lamentó no poder atender ayer a familiares de víctimas que protestaron en Veracruz, ya que fue una situación especial debido a la sana distancia para no exponerse ni a él ni a ellos.

Todos los días atendemos a ciudadanos y en este caso a familiares de víctimas de la violencia, la secretaria de Gobernación tiene esa encomienda, incluso hay una protesta enfrente de Palacio y se está atendiendo".

Por otro lado, AMLO dijo que tienen visiones distintas, pues mientras para el Gobierno es vital mantener en marcha el programa Sembrado Vida, los conservadores se oponen al considerar que solo la condonación de impuestos, o el Fobaproa.

Decir que es una dádiva es característica del conservadurismo, para los conservadores neoliberales todo lo que se le destina al pueblo es populismo, son dádivas".

En tanto, López Obrador dijo que la siguiente semana será revelaran los detalles de una fraude al SAT por 48 mil millones de dólares.

Aseguró que entre los involucrados hay personajes famosos a los que ya se les ha notificado la situación por lo que deberán ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.

Es un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado. Vamos a presentar denuncias penales contra esos personajes encargados de promover este sistema".

Asimismo, indicó que el Gobierno vigilará que haya elecciones libres: "No vamos a permitir que haya fraude, no se va a permitir que ningún funcionario se involucre, participe, en proceso electorales, me refiero a funcionarios públicos federales".

También vamos a estar pendientes de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones libres. Existe la fiscalía lectoral, y es delito grave".

Por último, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el estado de Tlaxcala se encuentra en una fase sostenida de descenso de los contagios por Covid-19, por lo que reconoció el trabajo de la ciudadanía y el Gobierno local.

Fuente: Staff