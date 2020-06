AMLO se disculpa por el rechazo al 'pueblo': "No puedo tener contacto para no exponernos"

Ciudad de México.- Luego de que las redes sociales exhibieran como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador evadió a los familiares de víctimas en Veracruz, tal como ocurriera unas semanas atrás, el mandatario se excusó alegando que no podía tener contacto con ellos por la Sana Distancia.

El mandatario señaló que todos los días se atienden a familiares de personas desaparecidas, sin embargo, en esta ocasión hubo un incidente en el que tuvo que evitar el contacto con ellos para no exponerlos.

Ayer en efecto hubo este incidente porque no puedo, por la sana distancia, exponerme y exponerlos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado, es muy incómodo entre otras cosas, en esta situación de sana distancia, no podemos acercarnos mucho, no es recomendable, esto lo hemos dicho varias veces, lo he expresado ofreciendo una disculpa de que no voy a poder tener comunicación directa con los ciudadanos, sin embargo, se atiende a todos, y se respeta a todos".