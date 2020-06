AMLO y la mañanera del 17 de junio: "Vamos a limpiar la corrupción del país"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este miércoles 17 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó desde Puebla en compañía del gobernador Miguel Barbosa, donde expresó su pésame por el asesinato del juez de Poder Judicial, Uriel Villegas Ortiz y de su esposa.

No podemos hablar de este tema hasta que concluya el proceso, que se investigue bien, pero sí se va avanzando. No hay impunidad y los que comenten estos delitos son castigados, no vamos a ceder ante ninguna amenaza, ante ninguna intimidación; nada nos va a detener para limpiar la corrupción del país".

Entre otros temas, el presidente habló sobre las mineras canadienses que deben impuestos y dijo que aprovechó su charla con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para hablarle de quienes se resisten a cumplir con el pago de impuestos.

Hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuesto; ya también están buscando acuerdos y nosotros estamos abiertos al dialogo, pero no podemos seguir condonando impuestos, y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios no va haber inversión, y no van a venir a instalarse a México y no van a generarse impuestos, eso no es cierto".