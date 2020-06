La propuesta de AMLO a Conapred: "Debe dirigir una mujer indígena, basta de simulaciones"

Ciudad de México.- Luego del escándalo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el que estuvieron involurcados el youtuber Chumel Torres, la primera dama e incluso el presidente, fue el mismo mandatario quien retomó el tema para hablar sobre la renuncia de Mónica Maccise.

Maccise presentó su renuncia después del escándalo por la realización de un foro para hablar sobre racismo, en el cual invitó al comediante Chumel Torres, y el presidente señaló que no estaba enterados sobre la versión que indica que la Secretaría de Gobernación le pidió la renuncia.

Creo que no se debió convocar a ese foro, y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno, en lo que corresponde a nosotros, en lo que tiene que ver con las facultades del Ejecutivo”, señaló AMLO sobre la polémica del foro y la renuncia de Maccise.