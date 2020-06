'El Marro' llora en videos y le declara la guerra al CJNG y a 'El Mencho': "No les tengo miedo"

Ciudad de México.- Hace algunas horas se comenzaron a difundir un par de videos en donde José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, aparece llorando y suplicando ayuda.

A través de redes sociales como Twitter se hicieron publicas estas grabaciones en donde 'El Marro' sale a acusar al Gobierno de apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre lágriamas, el conocido delincuente agradece a su 'gente' que salió a pelear a las calles de Guanajuato, donde se vivió una jornada violenta que terminó con el arresto de 26 personas, entre ellas su madre.

De ante mano yo les agradezco un chingo a todo el mundo que le ha arriado... Gracias ante todo, yo voy a estar con ustedes... Aunque me quede solo, aunque me dejen solo como un perro me les voy a aferrar", dice 'El Marro' visiblemente afectado.