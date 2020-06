López-Gatell: La curiosa aclaración del subsecretario sobre los termómetros infrarrojos

Ciudad de México.- El pasado viernes 26 de junio, el subsecretario de Salud de México, el doctor Hugo López-Gatell, tuvo que salir a desmentir un nuevo mito que circula en redes sociales, en esta ocasión con referencia a los termómetros infrarrojos que se utilizan comúnmente por la pandemia del coronavirus.

Desde el inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus, los termómetros infrarrojos se convirtieron en uno de los elementos más comunes en las áreas públicas para dar indicios de si alguien padece la enfermedad; sin embargo, mencionó que la gente no debe confiarse de estos dispositivos, pues su eficacia no es total y aclaró que no matan las neuronas, como se ha dicho en redes sociales.

Te puede interesar: Coronavirus en México: Registran 25 mil 779 decesos y 208 mil 392 casos

Sobre esta preocupante idea de que pudieran matar neuronas, contundentemente puedo decir que no es el caso. Este tipo de termometría ha sido estudiada por mucho tiempo y no hay evidencia alguna que sugiera un daño a las neuronas”.

Además, pidió a la población no tener confianza excesiva en este tipo de dispositivos para detectar la COVID-19, pues tienen limitaciones y no representan un elemento concluyente para el diagnóstico.

Una importante es que se descalibran, esto nos lo advirtió el Centro Nacional de Metrología y Normalización de México. Tienen una gran proporción a descalibrarse y dar señal que al cabo de varias semanas de uso, no necesariamente refleja una señal válida”, explicó el funcionario.

Con información de Infobae