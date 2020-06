AMLO y la mañanera del 29 de junio: "Tenemos que trabajar entre todos"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este lunes 29 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó diciendo que a pesar de lo intenso de la semana pasada llamó a seguir trabajando en la transformación del país.

Además, aseguró que el director de Twitter aceptó su invitación para hablar sobre los bots que operan difundiendo noticias falsas o campañas de odio.

Por otra parte, pidió al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, organizar la entrega de reconocimientos para aquellos expendios de gasolina y gas que vendan litros completos y mantengan los precios bajos.

Entre otro temas, López Obrador aseguró que si viajará a los Estados Unidos y hoy definirá la fecha: "El motivo es participar la entrada en vigor del tratado de libre comercio; voy a tener un encuentro con Donald Trump para celebrar el que se logró este acuerdo y que nos va a significar a las tres naciones el trabajar en una de las regiones o la región más importante del mundo en términos de comercio".

Asimismo, dijo que si le solicitan que se haga la prueba de Covid-19 para ver a Trump no tiene problema de "actuar con humildad", pero pidió no adelantar escenarios.

No sé si me lo pidan, no adelantemos vísperas, si lo piden pues ya vamos a ver qué hacemos, entonces resolvemos. No tengo ningún problema de actuar con humildad".