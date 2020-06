¿Así sí? AMLO contempla hacerse la prueba de Covid-19 si Trump se lo pide

Ciudad de México.- Luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informara que ni él, ni el presidente de México, se han realizado la prueba del Covid-19, fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien confirmó lo dicho por el funcionario, sin embargo, remarcó que se la haría si se la piden para la próxima visita a Donald Trump.

No sé si me lo pidan, todavía no, no adelantemos vísperas. Si ya lo piden, pues vamos a ver qué hacemos, cómo resolvemos”, dijo en su conferencia matutina el mandatario.