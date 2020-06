AMLO y la mañanera del 3 de junio: "Hay que quedarnos en casa, sigue la sana distancia"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este miércoles 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó desde Campeche, donde resaltó las capacidades del estado en cuanto a la producción del crudo, la agricultura y la pesca.

Además, sin arriesgar la salud, el presidente dijo que en caso de que haya rebrotes de Covid-19 se pedirá a la gente otra vez que vuelva a resguardarse.

Estamos en una nueva etapa hacía la nueva normalidad, pero se está haciendo con cuidado, no se está abriendo toda la actividad productiva ni la recreación".

Estamos poco a poco reiniciando la actividad económica, social y cultural del país y vamos a ir observando el comportamiento del Covid-19, no se va a dejar de tomar en cuenta la salud del pueblo, eso es lo primero, no arriesgar la vida de la gente".

Entre otras cosas, AMLO lamentó el asesinato en contra de la diputada de Morena, Francis Anel Bueno, donde señaló que por este crimen ya hay detenidos.

Asimismo, expresó sus condolencias por el fallecimiento del actor y cómico mexicano, Héctor Suárez, quien murió el pasado martes 2 de junio.

López Obrador, debido a la alza de movilidad que se registró desde el lunes, llamó a la gente a la que se quede en casa, pues la contingencia por el Covid-19 no se ha terminado.

Volver a convocar a que nos quedemos en casa si no tenemos ninguna actividad esencial; si no es necesario o indispensable, hay que quedarnos en nuestras casas; que nos cuidemos, que no nos confiemos, es muy dañina, afecta mucho".