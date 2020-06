AMLO desata la furia de las redes por 'burlarse' de la emergencia del Covid-19

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador volvió a encender las redes sociales con una nueva declaración que bien podría ser tomada como una burla para el momento que vive el país respecto a la emergencia del Covid-19 que ha cobrado la vida de más de 11 mil personas.

Y es que el presidente fue cuestionado durante la 'Mañanera' de este jueves 4 de junio sobre las muertes causadas por el coronavirus, a lo que respondió que las mil muertes reportadas en las últimas 24 horas, no quiere decir que ocurrieran en un día, sino que se debió todo a un 'ajuste de datos'.

Sin embargo, al cuestionarlo sobre las medidas que adoptó para reanudar su gira por México, el presidente señaló que se apega a las ya conocidas: sana distancia, lavado de manos, y un buena higiene.

Irónicamente, no sin antes esbozar una sonrisa, el presidente aseguró que "no mentir, no robar, y no traicionar, también son buenas medidas para no contraer el coronavirus'.

"Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus", sostuvo @lopezobrador_ en la 'mañanera'. pic.twitter.com/95sqd8rwzn — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) June 4, 2020

Fue esta última frase la que encendió los ánimos de los internautas en las redes sociales.

Entonces los 1096 muertos reportados ayer robaban y mentían? — Chema (@Chema_Quiroz_) June 4, 2020