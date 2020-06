AMLO y la mañanera del 4 de junio: "Lo más importante es la vida de las personas"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este jueves 4 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó desde Palenque, en Chiapas, resaltando el trabajo del gobernador Rutilio Escandón en materia de seguridad.

Sobre cifra de muertos por coronavirus (Covid-19), el presidente llamó a la calma y a seguir aplicando las medidas de sana distancia y resguardo, luego de que ayer se actualizara la cifra de fallecido.

Quiero informar a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentando con anterioridad y no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas".