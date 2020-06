AMLO pide dejar la paranoia: "No hay mil muertos por Covid-19 al día, es amarillismo"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este jueves por qué aumentó, drásticamente de un día a otro, el número de muertes por Covid-19 en el país, y aseguró que fue debido a un ajuste en los datos, de defunciones anteriores que no se habían dictaminado.

El mandatario explicó durante la ‘Mañanera’ la razón de que México pasara de 500 fallecidos en un día a miles, lo que sin duda alarmó a los mexicanos.

Quiero informarle a todo el pueblo de México, que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas”.

Andrés Manuel aclaró que los datos que presentan tienen el fin de que se conozca la realidad, e insistió que no se trata de relajar la disciplina del cuidado, sino de mantener la sana distancia, y no salir de casa.

Pero también que no haya psicosis, que no haya miedo que no haya temor, que al mismo tiempo también no hagamos caso al amarillismo", indicó el mandatario mexicano.