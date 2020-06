AMLO: Alfaro lo acusa de promover la violencia en Jalisco y así responde el presidente

Villahermosa, Tabasco.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió tajantemente a las acusaciones del gobernador de Jalisco, quien lo coloca como promotor del movimiento que causó manifestaciones en su estado, donde la violencia se hizo presente y hasta a un oficial de la policía fue incendiado.

En las últimas horas, cientos salieron a las calles de Jalisco para manifestarse con lujo de violencia para exigir justicia para Giovanni López, un albañil de 30 años que fue detenido por no usar cubrebocas y que murió bajo la custodia de la policía.

Te puede interesar: Manifestación en Guadalajara se sale de control; incendian patrulla y a oficial de Policía

Ante esta situación el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó al presidente y al partido Morena de estar detrás de este movimiento, sin embargo, el mandatario federal fue certero y respondió lo siguiente:

No sé qué hizo, pero no tengo nada que ver con los que sucedió en Jalisco. Si el gobernador tiene pruebas, que las dé a conocer”.

López Obrador reconoció tener diferencias políticas e ideológicas con el gobernador de Jalisco, pero aseguró, actúa con responsabilidad

No me inmiscuyo, en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, de partido, represento al Estado mexicano (...) Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso del a fuerza, soy partidario de la no violencia y espero que se aclaren las cosas”.