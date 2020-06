AMLO y la mañanera del 5 de junio: "No participo en cuestiones partidistas"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este viernes 5 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó desde Villahermosa, Tabasco, y expresó que rechaza injerencia por los hechos cometidos en Guadalajara.

El enfrentamiento entre policías y manifestantes en la capital de Jalisco se dio durante las protestas por la muerte de Giovanni López, por lo que el presidente rechazó que tenga interés de perjudicar al gobernador del estado, Enrique Alfaro.

Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, ni de partido".