AMLO y la mañanera del 8 de junio: "Estoy bien, me cuido, no tengo síntomas de Covid-19"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este lunes 8 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó desde el Palacio Nacional, luego de su gira de la semana pasada por los estados del sureste del país en donde supervisó trabajos de infraestructura del gobierno.

Asimismo, manifestó no hacerse la prueba de Covid-19 "porque no tengo los síntomas": "Afortunadamente estoy bien, me cuido, se guarda la distancia. Ahora fui a la gira, en los actos muy poca gente, solo medios y compañeros que van de comunicación social".

Además, señaló que el director del IMSS, Zoé Robledo, está bien, aislado en su casa después de que anunció ayer que dio positivo a la prueba; el mandatario dijo que la familia también está contagiada, pero sin síntomas graves.

Deseamos que se mejore, que salga adelante Zoé. Sí él se contagió y está recluido en su casa. Está bien. De todas formas hay que estar atentos. Su familia también tiene la infección del virus, pero sin gravedad".

Por otro lado, el presidente dijo que el préstamo de mil millones de dólares por parte del Banco Mundial a México es una operación de rutina y refrendó su compromiso de no incrementar la deuda.

Es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanza, seguimos sosteniendo que no va aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB por eso estamos tomando algunas medidas sobre todo de austeridad".

Va haber un aumento de 50 mil millones de pesos de lo que ya estaba autorizado, esto tiene que ver con lo créditos a las empresas familiares, rehabilitación de hospitales, contratación de médico y enfermeras".

En tanto, manifestó que aún no presenta su declaración patrimonial, sin embargo, señaló que no tiene ni cuentas bancarias ni inmuebles a su nombre.

Voy a presentar mi declaración patrimonial, pero no he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos; no tengo cuentas bancarias nada más donde me pagan y eso lo administra Beatriz yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido; no de ahora, llevo así 30 años".

Tengo mis ahorritos y manejo mi efectivo si requiero algún gasto, A cerca de bienes no he adquirido nada, no tengo tampoco nada que me pertenezca. La casa de Palenque la entregué a mis hijos, claro que mediante un procedimiento legal".

Sobre su relación con el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, López Obrador dice que no quiere pleitos con nadie, sin embargo, reprochó los señalamientos del mandatario estatal sobre que desde "los sótanos de la Ciudad de México" se orquestaban las protestas en Guadalajara.

Por último, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que la STPS realizó 319 inspecciones a las empresas que solicitaron reiniciar actividades; solo el 42 por ciento cumplieron con los protocolos de salud para evitar contagios entre trabajadores.

