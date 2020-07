"Será denunciado": Titular de la UIF investiga el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto

Ciudad de México.- Gobernar un país nunca fue fácil, pero eso no es excusa para que el hombre que se encuentre al mando se deje corromper por el dinero, avaricia, deseos y poder, sin embargo, el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se encuentra bajo la mira.

Te puede interesar: López-Gatell: La dura crítica de Calderón por la situación del Covid-19 en México

En meses anteriores, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que el sexenio que le correspondió a Enrique Peña Nieto se encontraba bajo investigación por presunta defraudación fiscal en la Secretaría de Salud que involucra pagos de más de 83 millones de pesos.

Lee también: AMLO niega que busquen beneficiarse políticamente con extradición de César Duarte

Aunque la investigación apenas daba inicio, el titular Santiago Nieto, informó nuevamente que el expresidente será denunciado si se llegaran a comprobar nexos o algún vínculo con cualquier tipo de fraude, lo que podría revelar que la investigación ha arrojado nombres pero nada contundente contra el exmandatario.

La investigación directa hacia EPN, se dio debido a que se encontraron anomalías y fallas en contra de exfuncionarios que trabajaron en el periodo 2006 al 2012; Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, contra el ex director de Pemex en el mismo periodo, Emilio Lozoya, y el ex titular de Sedesol, Luis Miranda.

Fuente: Instagram @chicapicosa2 y Milenio