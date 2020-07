Miguel Barbosa niega soborno de Lozoya: "Estoy limpio, soy un gobernador honesto"

Puebla de Zaragoza, Puebla.- Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla, negó que en algún momento recibiera un soborno de un millón de pesos por parte de Emilio Lozoya con el fin de que facilitara la aprobación de la Reforma Energética, cuando el morenista era senador.

Nunca tuve una plática ni personal ni telefónica, jamás lo visité en sus oficinas de Pemex o él a mí, ni instruí a nadie para que hiciera contacto con él a mi nombre. Estoy limpio, soy honesto, estoy limpio, desconozco todo lo demás, pero yo no voy a quedarme tan callado ante una imputación imprecisa, con un asesor del que no dan su nombre… poblanos su gobernador es un hombre honesto”,manifestó.

Te puede interesar: Emilio Lozoya: ¿Cuándo y cómo se realizará la extradición del exfuncionario?

Indicó que ya había sido informado días atrás, donde se le señala que en marzo de 2015 en un viaje a Reino Unido se habría dado un contacto entre él y Lozoya, “él dice que yo tuve un comportamiento de no saber qué me estaba planteando, por lo que podría suponer que habían usado mi nombre y yo no supiera nada”.

Comentó que se habla de un asesor de él en tiempos del Senado de la República que habría buscado a Lozoya para pedir dinero con el objetivo de darle un millón de pesos que le fue entregado en persona, “o sea el mismo Lozoya dice en ese dicho cuestionable que conmigo no trató que nunca habló conmigo”.

Con información de El Heraldo