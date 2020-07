(VIDEO) "Se están muriendo": Así reciben a López-Gatell en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- De ser el héroe que México esperaba, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pasó a ser el villano del cuento, pues en cada aparición, el funcionario es criticado, ya sea por los medios o por la ciuadadanía en general, como le ocurrió al llegar a Chiapas, donde fue increpado por el pueblo molesto por la situación del coronavirus.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, dos trabajadores le criticaron que un elevado número de personas que fallece por Covid-19 en los hospitales de la entidad.

Mientras el funcionario caminaba, el individuo le exigió no ocultar las muertes que ocurren en el estado.

Espero que no sea cómplice de todas las muertes que está habiendo y venga a ocultar usted esas muertes que están habiendo. No son cuatro los que muere del diario, no son cuatro, son bastante más que mueren diario“, añadió.