AMLO ignora los 'ataques' de Trump por Covid-19 : "No me voy a enganchar"

Ciudad de México.- Luego de que el presidente Donald Trump se refiriera de manera crítica a la forma en que México se está enfrentando a la pandemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió tajantemente a estos señalamientos hechos por los vecinos del norte.

El mandatario mexicano indicó que “no se enganchará” en las declaraciones que realizó Donald Trump, porque entiende el momento en que las realiza y busca mantener la relación de amistad con Estados Unidos.

No me voy a enganchar, como se dice coloquialmente. Tenemos una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos, no somos vecinos distantes”, indicó el mandatario.