AMLO sobre el video del CJNG: "Nada de declarar la guerra al crimen"

Ciudad de México.- Este lunes 20 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de presentar el análisis sobre el video del Cártel Jalisco Nueva Generación que se volvió viral el pasado fin de semana, aseguró que no van a caer en provocaciones ni a declarar ninguna guerra al crimen organizado.

El mandatario aseguró que su administración no es igual a las del pasado, pues aseguró que su estrategia se basa en combatir las causas que originan la violencia y no en enfrentar al crimen organizado.

Que quede muy claro, no a la guerra, sí a la paz. Nada de declarar la guerra, eso no es solución, eso ya sabemos que ocasiona, y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia más que con fuerza”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador reiteró que su gobierno no caerá en ninguna provocación y pidió a la gente confianza en su estrategia de Seguridad.

Les doy un dato que no es agradable, pero en los homicidios que se cometen, la mayoría de los que pierden la vida son miembros de las mismas organizaciones que se enfrentan entre sí, no es agradable porque nosotros no queremos que nadie pierda la vida, y muchos de estos grupos de la delincuencia están integrados por jóvenes que no fueron atendidos que se les dio la espalda".