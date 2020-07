AMLO defiende a su esposa de ataques: "Es conmigo, no con ella o mi hijo"

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 3 de julio, dos días de la polémica en redes sociales por la respuesta de su esposa a un internauta sobre el tema de los medicamentos de niños con cáncer, el presidente de México condenó los ataques contra su familia.

Andrés Manuel López Obrador, salió de defender a su esposa Beatriz Gutiérrez Muller durante la tradicional ‘Mañanera’ y pidió que no se metan con ella o con su hijo.

Ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio”, estableció el mandatario en su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario pidió a los mexicanos que no se desquiten con su esposa, puesto que los ataques que tengan que ver con la Cuarta Transformación deben centrarse en él y no su familia.

Lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad, porque pues la han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo, entonces, es conmigo, yo soy el que está conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que está a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso”.