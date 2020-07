AMLO condiciona trato 'especial' a Lozoya: "Sin dinero no hay convenio"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los casos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, así como en el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte y el del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no sólo se busca hacer justicia, sino recuperar los bienes que obtuvieron de manera ilícita.

López Obrador señaló que al gobierno federal le interesan tres cosas en estos casos: que se conozca la verdad, se castigue a los responsables y recuperar lo sustraído.

En el caso del señor (Emilio) Lozoya y en otros casos el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, (el de) el señor (Genaro) García Luna, no solo es hacer justicia, que no haya impunidad, sino también recuperar bienes del fondo de México, bienes de procedencia ilícita”.