AMLO y la mañanera del 31 de julio: "Me pondré cubrebocas cuando ya no haya corrupción"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este viernes 31 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma del convenio con la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud para la compra de medicamentos, vacunas y equipo médico en el extranjero.

Afirmó que se obtendrán medicinas de buena calidad, a bajos precios y sin corrupción, tras la aprobación de la reforma a la Ley de Adquisiciones en el Congreso.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseveró que de las 3 mil 643 claves que se necesitan en México, 2 mil se pueden adquirir a través de organismos internacionales; sin embargo, aclaró que "la industria nacional no queda excluida de los procesos de licitación".

En tanto, Marcelo Ebrard, celebró que "es la primera vez en la historia que se le encarga a una agencia internacional una licitación de esa naturaleza".

Entre otros temas, López Obrador dijo que el presidente de Grupo Villacero, Julio Villarreal, fue quien le informó la decisión de devolver al Gobierno 200 millones de dólares que se pagaron de sobreprecio por una empresa de fertilizantes vinculada a Emilio Lozoya.

Asimismo, aseguró que la devolución de ese dinero "es una especie de reparación del daño" que, además, podría ayudar a los implicados, pues de lo contrario el juicio seguirá adelante.

No sé si sea todo el daño, pero creo que es algo que podría ayudar a los implicados si devuelven el dinero, si no devuelven el dinero el juicio sigue adelante".

Además, AMLO determinó que la extradición a México del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es importante porque hay dinero de por medio que se quiere recuperar.

Por último, el mandatario dijo que cuando se acabe la corrupción, entonces usará cubrebocas, luego de que el PAN en la Cámara de Diputados anunció que interpondrá un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para obligarlo a usar mascarilla como medida de prevención ante el Covid-19.

Estaba viendo que el PAN presentaron una denuncia para que yo me ponga cubrebocas, me voy a poner tapaboca cuando ya no haya corrupción; hagamos ese acuerdo, vamos a apurarnos en acabar con la corrupción para que yo me ponga tapaboca".