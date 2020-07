Fiscal que liberó a la madre de 'El Marro' niega corrupción: "Que bueno que investiguen"

Guanajuato, Guanajuato.- Carlos Zamarripa, fiscal General de Guanajuato, no solo aseguró que irá por los responsables de la masacre de 31 personas en un centro de rehabilitación, sino que además retó a la Fiscalía General de la República a investigarlo por la liberación de la mamá de ‘El Marro’.

El fiscal que fue señalado de recibir una ‘bonificación’ a cambio de liberar a la madre del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, pidió a la Fiscalía General de la República, y aseguró que actuaron ellos de manera transparente.

Durante una comparecencia virtual, le contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no hubo acto de corrupción en la liberación de la madre del líder del grupo criminal.

Yo le puedo asegurar que no hubo un acto de corrupción, absolutamente. El resultado negativo que se dio a todo ello, sin duda, es algo en lo cual se tiene que llevar a cabo no solamente un recuento de lo que aconteció, sino también analizar las circunstancias en las cuales no sé por qué no se pudo dar un resultado positivo”, apuntó.