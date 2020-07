AMLO confirma que Trudeau no será parte de la reunión con Trump por el T-MEC

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 6 de abril, durante la tradicional ‘Mañanera’, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que su homólogo de Canadá, Justin Trudeau no estará en la reunión que sostendrá en Washington con Donald Trump para celebrar el inicio del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá.

El mandatario mexicano señaló que al terminar la conferencia matutina de este lunes se entrevistará vía telefónica con el primer ministro canadiense, a quien invitará a visitar México próximamente.

A las 9:30 h tengo esta entrevista con Trudeau de Canadá, no puede asistir a este evento del miércoles. No sé qué me vaya a plantear, hicimos la invitación a Canadá pero decidieron no estar (en la reunión en la Casa Blanca)”, señaló.