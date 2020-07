AMLO sobre prueba Covid-19: "Si me la piden en EU me la hago otra vez"

Ciudad de México.- A pesar de que durante toda la pandemia, el presidente se ha negado a tomar algunas medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, así como se rehusó a realizarse la prueba del Covid-19, Andrés Manuel se verá obligado a cumplir con todos los requisitos para visitar en Washington a Donald Trump el próximo miércoles.

Es por ello que el mandatario mexicano confirmó que por un tema de responsabilidad se realizará la prueba este lunes 6 de julio y previo a su viaje a Estados Unidos informará sobre los resultados.

El mandatario mexicano dejó en claro que no tiene ningún síntoma de la enfermedad y que posiblemente informará en la conferencia matutina de mañana martes.

Ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable. Me hago la prueba hoy y les informo”, externó.