AMLO da negativo a la prueba de Covid-19 previo a su viaje a Estados Unidos

Ciudad de México.- La mañana de este martes 7 de julio durante la tradicional ‘Mañanera’, el presidente de México, en seguimiento a lo dicho un día antes, informó al pueblo de México que tras realizarse la prueba de Covid-19, el resultado fue negativo.

El mandatario señaló que se hizo la prueba como muestra de responsabilidad, previo a su visita a Estados Unidos y recalcó que si no se había hecho el examen fue porque no presentaba síntomas.

Me hice la prueba del Covid, para que el Reforma pueda decir que ya estoy completamente alineado... entonces si me la hice, yo no tenía ningún síntoma, por eso no me habia hecho la prueba, y le hago caso a los doctores, que han dicho que si no hay malestar del cuerpo, tos, fiebre, malestares al respirar, pues no se hace la prueba”.