AMLO y la mañanera del 7 de julio: "Es conveniente para México tener buena relación con EU"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este martes 7 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su prueba de Covid-19 dio negativo.

Me hice la prueba del Covid-19 para que ahora sí puedan decir que estoy alineado; no me había hecho la prueba porque no tenía síntomas. Me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad".