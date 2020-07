Beatriz Gutiérrez Muller, la gran ausente del viaje de AMLO a Washington

Ciudad de México.- La mañana de este martes 7 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sorprendió al anunciar que a su primer viaje al extranjero desde que llegó a la presidencia, su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, no lo acompañará a Washington.

Sin dar más detalles de la ausencia de la autoproclamada No Primera Dama, que en las últimas semanas se ha visto envuelta en varias polémicas, el presidente anunció que Beatriz no sería parte de la comitiva que viaje al encuentro con Trump.

No, no me acompaña Beatriz. La comitiva la integra el secretario de Relaciones Exteriores, el coordinador de Presidencia de la República Alfonso Romo, la secretaria de Economía Graciela Márquez y Daniel Asaf, de la Ayudantía; y allá, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcenas”, explicó el mandatario mexicano.