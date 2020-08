La retadora frase de AMLO sobre la mamá del 'Chapo': "La volvería a saludar"

Ciudad de México.- La mañana de este martes 11 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a hablar sobre el Gobierno de Felipe Calderón,quien a su vez cuestionó las investigaciones en contra de su entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Al hablar sobre la guerra contra el narco, López Obrador dijo que él asume los costos de liberar al hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, explicó que su decisión se debió a que no quería que resultaran muertas decenas de personas, además señaló que si se volviera a encontrar a la mamá del 'Chapo', la volvería a saludar; pero retó al expresidente a que diga todo lo que sabe sobre García Luna, el que fue su jefe de Seguridad.

García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora Palomino, Pequeño, hasta los premiaba. Que por qué saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, la volvería a saludar si la encuentro a la señora, ahora ya no de mano porque no puedo, pero por qué no voy a saludar a una señora.