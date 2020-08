AMLO niega persecución a Felipe Calderón: "Nos robó pero ya lo perdoné"

Ciudad de México.- Desde Guerrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a hablar sobre los ‘ataques’ de Felipe Calderón en su contra, e indicó que “no es con él” el problema, pues el “ya lo perdonó”.

Nos robó la presidencia, él lo sabe, y ya lo perdoné. Yo no odio pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de García Luna que fue su secretario de seguridad pública”, afirmó López Obrador.

AMLO declaró esto después de que Calderón asegurara que el actual Presidente lo persigue políticamente porque México Libre va para el 2021. El expresidente dijo que es víctima de “persecución sin fundamento, ni derecho”.

Que no se confunda nadie, yo no puedo ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie, está enojado el ex presidente (Felipe) Calderón conmigo dice que hay persecución política, nada de eso, yo ya lo perdone”, confirmó.