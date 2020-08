AMLO y la mañanera del 17 de agosto: "En los último días a bajado el Covid-19"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este lunes 17 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrado presentó el informe semanal sobre los precios de las gasolinas, acompañado del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

También, reveló los avances de la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía, adelantando que a partir del próximo lunes se proyectará el video sobre las obras del Tren Maya y en 15 días del ferrocarril del Istmo.

Aseveró que se prevé inaugurar en febrero de 2021 la pista militar y las instalaciones de la base aérea del aeropuerto en Santa Lucía y reiteró que en marzo de 2022 se estrenarán las obras completas.

López Obrador dijo que en el tema de la vacuna contra el Covid-19 no debe haber ideologías, pues afirma que la salud es primero.

En la Cofepris no haya demoras, no haya obstáculos, cuidando la calidad, que no se pierda tiempo, que se hagan las dos cosas a la vez, que nos cercioremos de que es efectiva la vacuna y que lo hagamos rápido, lo más pronto posible para que comience su fabricación tanto en Argentina como en México".