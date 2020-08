AMLO votaría en contra de encarcelar expresidentes: "No soy yo el verdugo"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó una vez más el planteamiento sobre los juicios políticos a expresidentes y señaló que su deseo es que se realice basado en una consulta ciudadana.

Por qué voy a hacer yo el verdugo político?, ¿qué?, ¿no lo podemos resolver entre todos?. Además, yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que como me robaron la Presidencia y estoy molesto. N quiero que el conservadurismo hipócrita y corrupto señale que yo estoy vengándome”.

El presidente de México dijo que no es cosa menor meter a un ex presidente a la cárcel, recordó el único episodio histórico en el que sucedió lo anterior, y explicó que actualmente la Constitución contempla que solo se puede juzgar a un ex mandatario por traición a la patria.

Además, el mandatario aseguró que si se realiza la consulta, el votará en contra del enjuiciamiento.

Con información de Infobae