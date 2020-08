AMLO y la mañanera del 19 de agosto: "Nos ha hecho mucho daño el fraude electoral"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este miércoles 19 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrado inició en Querétaro, donde afirmó que "afortunadamente hay buenos resultados en materia de seguridad".

Además, agradeció al gobernador, Francisco Domínguez Servién, su trabajo de manera coordinada con el gobierno federal. "Se está avanzando en garantizar la paz y la tranquilidad".

Domínguez Servién acusó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, "ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita, en actos de corrupción, ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada.

De manera perversa se filtró un video que aparece una persona de mi confianza, lo removí de su cargo para que apele al derecho que le convenga. Por mi parte no tengo nada que temer, nada de que avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia".

Aclaró que apoyó la reforma energética desde su cargo como diputado federal y senador, pues "personalmente siempre he tendido la convicción de que la reforma era benéfica, como legislador fue dar al país el mejor marco legal, no su implementación y menos su operación".

No se puede creer en la palabra de un delincuente, y hoy, doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco protección a cambio de inventar falsedades. Hay una intención política, no es cuestión legal, atacan a un gobernador de oposición bien calificado. Doy la cara y defenderé mi nombre".