AMLO y la mañanera del 20 de agosto: "Todo indica que la denuncia de Lozoya es cierta"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este jueves 20 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrado informó de los datos sobre la incidencia delictiva, desde el estado de Zacatecas y acompañado del gobernador Alejandro Tello.

Tello pidió al mandatario la liberación de proyectos de infraestructura para el estado con el objetivo de reactivar la economía ante el coronavirus.

Además, informó que en Zacatecas se han perdido cerca de 7 mil empleos debido a la crisis económica por el Covid-19.

El titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, dijo que en Zacatecas los delitos con mayor incidencia delictiva son extorsión y homicidio doloso, mientras que no existe el robo de hidrocarburo.

Robo de hidrocarburo aquí no hay, aunque existe un ducto en Salamanca, Aguascalientes, pero se encuentra inactivo", agregó Ojeda Durán.

El secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, declaró que Zacatecas es un nudo de comunicaciones ante la presencia de grupos delictivos, "es la ruta de enervantes y armas".

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que la cifra de homicidios dolosos en el país aumentó 0.1 por ciento en julio debido a que fue "un mes muy tenso derivado de todas las acciones de seguridad pública en Guanajuato que concluyeron con la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima".

Detalló que los delitos de delincuencia organizada aumentaron 59.7 por ciento en 2020 en comparación con 2019, "delitos de delincuencia organizada incrementó 59.7 por ciento".

López Obrador afirmó que la denuncia de Emilio Lozoya que involucra a expresidentes y exlegisladores es muy grave y escandalosa.

Todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la procuraduría, o sea, que el documento es auténtico".

Es mucho más fuerte, es una denuncia muy grave, desde luego esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto. No terminé de leer denuncia porque no quería tener pesadillas".