AMLO niega investigación de UIF sobre el exsecretario Luis Videgaray

Ciudad de México.- En medio de las investigaciones que se han iniciado a raíz del caso en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante la administración de Peña Nieto, un indagatoria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Luis Videgaray fue descartada.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto, no tiene una investigación sobre el exsecretario de Relaciones Exteriores.

No han hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la oficina de Investigación Financiera, no tengo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejo de dinero, que es lo que hace la UIF, no existe”.

Te puede interesar: Coronavirus en México: Van 61 mil 450 decesos y 568 mil 621 casos

López Obrador aseguró que este no es el momento, aunque instó a que haya justicia, “creo que no es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo, esperemos que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita”.

Cabe recordar que dentro de los primeros señalados por Lozoya en el entramado con Odebrecht, se encuentran precisamente Luis Videgaray Caso y el expresidente Enrique Peña Nieto, de quienes dijo le obligaron a recibir dinero por parte de la constructora brasileña.

Con información de Politico.mx