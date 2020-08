AMLO asegura que cumplió con 96 de los 100 compromisos de la 4T

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 31 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que la Cuarta Transformación que encabeza “marcha por buen rumbo”, esto luego de señalar que ha cumplido en 96 de los 100 compromisos establecidos.

Hice 100 compromisos cuando tomé posesión y he cumplido como 96, por eso me doy el tiempo al 1 de diciembre. Vamos bien, no nos hemos desviado a pesar de la pandemia y de la reacción conservadora, además de los ataques y obstáculos. Vamos transformando y no tenemos intenciones de dar marcha atrás”, dijo.