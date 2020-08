AMLO y la mañanera del 31 de agosto: "Es una crisis económica profunda"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este lunes 31 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, presentó los avances de obras en el aeropuerto en Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya y el corredor del Istmo de Tehuantepec.

Sobre la crisis económica por el Covid-19, el presidente afirmó que es la más profunda en un siglo, "lo importante es que vamos a salir rápido, no va a ser una crisis prolongada".

Y aseveró que el país va "avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla, va pasando la pesadilla de la pandemia".

La crisis mundial más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años, en un siglo, en Europa no se veía una caída de la economía desde la segunda guerra mundial. En EU no se veía una caída de la economía como la actual desde la crisis de 1929-1933 y nosotros no habíamos caído en lo económico, como ahora, desde 1932 precisamente por la crisis de EU, entonces sí es una crisis profunda".