AMLO, molesto con el INE por no poder llamar "conservadores" a sus opositores

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 10 de septiembre durante su tradicional 'Mañanera', el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró su molestia con el Instituto Nacional Electoral, pues de acuerdo con el mandatario, desde la institución le requirieron no utilizar la palabra 'conservador' para llamar a sus opositores.

Ya no quieren los del INE tampoco que diga conservadores. Voy a ver que concepto que termino, que palabra utilizo ahora porque no les gusta mafia del poder, está muy fuerte oligarquía , es fuerte también decir derecha , además no se entiende mucho".