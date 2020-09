Michoacán: Silvano Aureoles se convierte en el noveno gobernador con Covid-19

Morelia, Michoacán.- La pandemia del Covid-19 sigue afectando a la población mexicana sin distingos, y Silvano Auereoles, gobernador de Michoacán se sumó a la lista de mandatarios o servidores públicos que dan positivo a las pruebas para detectar el coronavirus.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal escribió que nadie esta exento del mortal virus y que tras experimentar algunos malestares, decidió hacerse la prueba del Covid-19 a la que resultó positivo.

He tomado todas las medidas que dictan los expertos en salud y estaré atendiendo desde el aislamiento los temas inherentes a mi responsabilidad, por lo cual, di instrucciones al Gabinete de no bajar la guardia para que la marcha de Michoacán no se detenga”, detalló.