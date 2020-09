Osoro Chong la libra: FGR desestima acción legal contra el exsecretario

Ciudad de México.- El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que la Fiscalía General de la República le notificó que no habrá ejercicio penal en contra suya, esto sobre la investigación de la que era objeto por parte de la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades con su declaración patrimonial.

Osorio Chong señaló que en lo que concierne a las acusaciones de un eventual incremento de su patrimonio inmobiliario, entregó la documentación que acredita que no adquirió una casa en la Ciudad de México, ya que regresó el préstamo bancario contratado para ese fin.

Además, el senador señaló que aunado a las pruebas que él presentó, la FGR hizo sus investigaciones propias, de las que concluyó el no ejercicio de la acción penal, argumentando que no encontraron ningún elemento para hacerlo.

Ya la Fiscalía General de la República es quien ha determinado que ante las evidencias presentadas e investigadas, no da lugar ningún ejercicio de la acción penal. A mí ya se me entregó por parte de la Fiscalía General de la República, el no ejercicio de la acción penal.