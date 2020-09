AMLO sobre juicio a expresidentes: "No los odio, ni tengo un problema personal"

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles durante la tradicional 'Mañanera', el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló tajantemente que el tema del juicio a los expresidentes que se sometió al escrutinio público es una cuestión democrática y no de venganza por parte suya.

El mandatario que días atrás envió una carta al Senado de la República en la que solicitaba que durante las elecciones intermedias de junio de 2021, se aplique una consulta popular para investigar a los expresidentes, indicó que no se trata de odio, pues "no tengo problemas con ninguno".

Los ex presidentes deben saber que estoy cumpliendo con una responsabilidad y que yo no tengo problemas personales con ninguno, ni con Salinas, ni con Calderón, no son problemas personales, yo no odio, yo no podría vivir odiando, yo soy feliz”, indicó el mandatario mexicano.