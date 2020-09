A AMLO no le importa el INE: "La consulta para el juicio a expresidentes se va a hacer"

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 2 de septiembre, el presidente de México insistió en que es necesaria la consulta popular para que la gente decida sobre sí se debe o no juzgar a los expresidentes por sus actos durante sus mandatos, y llamó al Instituto Nacional Electoral a sumarse sin pensar en los costos.

Como ha expresado con anterioridad, el presidente explicó que la legislación establece que los ciudadanos pueden solicitar una consulta mediante la recogida de firmas entre el 1 y el 15 de septiembre de cada año, aunque esto “no es fácil”.

Te puede interesar: El abogado Juan Collado, vinculado a proceso por el delito de fraude

Por tal motivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que se “vaya preparando porque sí va a haber esta consulta”, sin importar el costo que represente para la institución el realizar una consulta de esa magnitud.

Y si no les gusta a ellos (el INE) porque no están de acuerdo por alguna razón no son indicados para opinar. Son los jueces, el árbitro”, concluyó.