Por falta de Internet, 44 mil estudiantes de la UNAM se pierden el regreso a clases

Ciudad de México.- Una de las problemáticas que ha traído la pandemia del coronavirus a México, además de los más de 70 mil muertes y el golpe a la economía de muchos mexicanos, es el tema de las clases, puesto que una gran parte de la población no cuenta con acceso a Internet o poseen una computadora para llevar sus lecciones de manera virtual.

La Universidad Nacional Autónoma de México no fue la excepción a este problema al que se enfrentan muchas familias mexicanas, pues 44 mil estudiantes de la Máxima Casa de Estudios no pudieron iniciar sus clases virtuales al no contar con acceso a Internet, además que 23 mil 493 carecen de computadora, y 13 mil no poseen ni ordenador ni Internet.

Este problema se hizo notorio cuando el sector Educación se vio obligado a utilizar las herramientas tecnológicas para continuar con las clases en línea, a pesar de que en México hay 18.3 millones de hogares que disponen de Internet mediante conexión fija o móvil, 52.9 por ciento del total nacional.

Actualmente, la Universidad Autónoma de México cuenta con 349 mil 539 alumnos, entre bachillerato, posgrado y doctorado, por lo que el 12.5 por ciento de la población estudiantil no pudo iniciar sus clases con normalidad como el resto de sus compañeros.