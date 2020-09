(VIDEO) Fernández Noroña: El diputado recibe tomatazos y huevazos en Hidalgo

Ciudad de México.- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, estuvo presente en una reunión de trabajo en el municipio de Huichipan, en Hidalgo, donde mientras se dirigía a un grupo de personas, fue blanco de una agresión perpetrada con tomates y huevos, acto que el legislador descalificó enérgicamente.

Todo sucedió cuando el diputado se encontraba realizando un discurso cuando fue abruptamente interrumpido por un par de voces que gritaban, "fuera Noroña no te queremos en Hidalgo", sin embargo el legislador continuó y fue entonces que se dio la agresión.

Que cobardes son, esto es un acto de provocación. Esta es la gente del PRI, este es el mafioso que elegimos", señalando al presidente municipal como el incitador de la violencia en su contra.

Durante el mitin, el diputado federal presumió que el evento no fue suspendido, pese a la agresión en su contra y manifestó que “los huevos que me echaron me sobran”.

Con información de Redacción Tribuna